Si accende la luminaria | Frutto di una sinergia

Sarà un’illuminazione natalizia suggestiva e coinvolgente quella che abbraccerà il capoluogo di San Miniato e le frazioni di San Miniato Basso e Ponte a Egola. "Un risultato frutto di un lavoro di squadra che permetterà a gran parte del territorio comunale di poter contare su un’illuminazione che contribuirà a rendere più belle e accoglienti le nostre strade e le nostre piazze", annuncia il presidente di Confcommercio San Miniato Giovanni Mori, che ringrazia "il Comune e in particolare l’assessore al Commercio Giacomo Gozzini per aver accolto la nostra richiesta stanziando risorse aggiuntive per l’illuminazione, permettendo ai Ccn del nostro territorio una più efficiente e completa gestione per l’allestimento dell’illuminazione natalizia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

