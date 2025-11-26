Google, in corsa per giocare un ruolo da protagonista nella corsa dell’intelligenza artificiale, non cessa di proiettarsi come grande colosso tecnologico e studia un grande sistema di cavi sottomarini e data center avente al centro un piccolo isolotto dell’Asia Meridionale, Christmas Island. Christmas Island al centro della geopolitica. Vasta sola 135 km quadrati, appartenente politicamente all’Australia e posta però nell’Oceano Indiano, a 1.500 km dal Nuovissimo Continente e a 350 km da Giava e Sumatra, isole dell’Indonesia, questa piccola isola, ricca di fosfati, è nota soprattutto per la migrazione annuale del granchio rosso (Gecarcoidea natalis), che ogni anno a novembre vede circa 100 milioni di esemplari muoversi dalle foreste piovose dell’isola verso le spiagge e il mare per accoppiarsi e deporre le uova. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Tecnologia e geopolitica nell’Oceano Indiano: il maxi-cavo di Google e il data center tra i granchi