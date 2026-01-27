La mamma ora mi ammazza bimba di 6 anni rinchiusa fuori casa senza vestiti | la donna allontanata

Questa vicenda riguarda un caso di maltrattamenti su una bambina di 6 anni, che è stata trovata all'aperto senza vestiti e lasciata sola per diverse ore dalla madre. L'intervento delle autorità ha portato all’allontanamento della donna, in seguito alle accuse di abusi e maltrattamenti. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla tutela dei minori e sulla necessità di interventi tempestivi nelle situazioni di rischio.

L'inchiesta per maltrattamenti dopo che la bambina si è confidata con una maestra raccontando che la madre la lasciava senza vestiti fuori dalla porta di casa, dove era costretta a rimanere per ore. Il Gip di Rimini ha disposto l'immediato allontanamento.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Bambina 6 Anni

In una situazione delicata a Rimini, una bambina di sei anni è stata trovata sola in strada per diverse ore, senza vestiti né cibo, con il fratellino di un anno.

Ultime notizie su Bambina 6 Anni

