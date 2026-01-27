Bimbo operato per tumore al cervello ma era infiammazione | ora in stato vegetativo ospedale paga 3,7 milioni

L’ospedale pediatrico Meyer di Firenze ha versato un risarcimento di 3,7 milioni di euro a un adolescente in stato vegetativo, dopo aver subito un intervento chirurgico considerato troppo invasivo. La decisione si basa sulla valutazione che la scelta chirurgica fosse stata presa in modo superficiale, evidenziando l’importanza di approcci più accurati e responsabili nelle cure pediatriche.

Il minore, oggi adolescente, è stato risarcito dall'ospedale pediatrico Meyer di Firenze in ottemperanza alla decisione del Tribunale secondo il quale la scelta "di intervenire chirurgicamente con un intervento altamente aggressivo e demolitivo è stata presa in modo superficiale".

