Firenze bambino operato per un tumore che non c' era | maxi risarcimento da 3,7 milioni

In un caso di errore medico a Firenze, un bambino operato per un tumore inesistente ha ricevuto un risarcimento di 3,7 milioni di euro. La vicenda ha portato alla luce le conseguenze di un errore che ha influenzato drasticamente la vita del ragazzo, oggi tetraplegico e invalido al 100%. La notizia evidenzia l’importanza di controlli accurati e delle responsabilità nel settore sanitario.

Il bambino venne operato per un tumore che in verità non c'era. Adesso è invalido al 100%. Via libera al risarcimento record per il paziente: 3,7 milioni di euro. La vicenda accadde nel 2010 all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. I medici, secondo quanto accertato in aula, non riconobbero un'infiammazione cerebrale che poteva essere trattata con cure farmacologiche. Il piccolo venne sottoposto a tre interventi., A partire dal 2010 i medici scambiarono un'infiammazione cerebrale del bimbo per un tumore. Aveva solo quattro anni. Venne sottoposto a tre interventi chirurgici per rimuovere la lesione, tra i quali una lobectomia temporale.

