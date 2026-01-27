27 gennaio Madonna del Parto di Matemblewo | soccorre miracolosamente una donna incinta

La statua della Madonna del Parto di Matemblewo è nota per il suo ruolo di protezione e miracoli. In un episodio recente, ha soccorso una donna incinta in difficoltà e il marito, che cercava aiuto durante un parto complicato. Questo evento sottolinea il valore spirituale di questa figura e la sua presenza rassicurante per i fedeli in momenti di bisogno.

La Madonna del Parto di Matemblewo apparve per aiutare una donna alle prese con un parto difficile e al marito di lei, caduto lungo il tragitto alla ricerca di un medico. In Polonia si trova Matemblewo, un complesso residenziale di Danzica, situato nel distretto di Bretowo, all'interno di un parco paesaggistico adiacente alla riserva naturale delle Foreste della Valle di Strzyza. Qui, immerso nel Trójmiejski Park si trova il Santuario della Madonna del Parto, che ospita una bellissima statua della Vergine incinta, visitata tutti i giorni da qualcuno, che si tratti di turisti, escursionisti, fedeli o coppie che chiedono la grazia di un figlio.

