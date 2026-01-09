Ascolti TV Total Audience | Giovedì 8 Gennaio 2026 La Forza di una Donna al 27% +77K

Nella serata di giovedì 8 gennaio 2026, il programma

Nella serata di ieri, giovedì 8 gennaio 2026, in total audience su Rai1 Don Matteo 15 ha interessato 4.201.000 spettatori con uno share del 24,79%, confermandosi il programma più seguito della serata. Su Canale5, Forbidden Fruit ha conquistato 1.839.000 spettatori e il 12,3% di share. Tra gli altri programmi, Ore 14 Sera su Rai2 ha intrattenuto 829.000 spettatori (5,98%), mentre su Italia1 Harry Potter e l’Ordine della Fenice ha raccolto 1.135.000 spettatori (6,38%). Su Rai3, il documentario Moonage Daydream ha registrato 353.000 spettatori (1,88%), e su Rete4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 880. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

