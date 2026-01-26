26 gennaio | la Madonna del Lago riporta miracolosamente la pace

Il 26 gennaio ricorre la festa della Madonna del Lago, un evento che ricorda un’antica apparizione a una giovane pastorella. Quel momento segnò un messaggio di speranza e pace, contribuendo a ristabilire l’armonia in un’epoca segnata da conflitti e discordie. La storia di questa apparizione ci invita a riflettere sull’importanza della pace e sulla forza dei gesti di fede nel cambiare il corso degli eventi.

Diversi secoli fa la Madonna del Lago apparve a una giovanissima pastorella per consegnarle un messaggio che si rivelerà decisivo per riportare la pace dove regnava l'odio e la guerra. A Garbagna di Tortona (Alessandria), sulle colline a destra del torrente Scrivia, in un grande prato sorge il Santuario della Madonna del Lago. Si tratta di un edificio risalente al XIV secolo, facilmente raggiungibile con una breve passeggiata di un paio di chilometri attraverso il bosco del paese. La storia del Santuario è legata all'apparizione della Madonna nel 1341. Allora infuriava la guerra tra guelfi e ghibellini, che non dava pace neppure al borgo di Garbagna.

