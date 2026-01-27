200 mila genitori Inglesi inviano una e-mail al Primo Ministro per vietare i social media agli under 16 Quando in Italia?

In Italia, il dibattito sul divieto dei social media per i minorenni è ancora in fase di discussione. La questione, sollevata da molti genitori preoccupati, riguarda la tutela dei giovani dagli effetti potenzialmente dannosi delle piattaforme online. Al momento, non sono state adottate misure ufficiali, ma l’attenzione continua a crescere tra le famiglie e le istituzioni.

Il primo ministro Keir Starmer è tornato nel mirino di genitori colpiti da lutti che chiedono un divieto immediato dell’uso dei social media per gli under-16. Secondo chi protesta, 500 bambini al giorno vengono indirizzati ai servizi di salute mentale e quasi il 97 % dei dodicenni possiede uno smartphone. La proposta di vietare subito piattaforme come TikTok e Snapchat ai minori di 16 anni è stata inserita dai pari nel nuovo disegno di legge, ma i deputati potrebbero respingerla alla Camera dei Comuni. Il governo suggerisce che un divieto potrebbe entrare in vigore entro l’estate, dopo una consultazione di tre mesi appena avviata.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L'Australia diventa il primo paese al mondo a vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni, a partire dal 10 dicembre 2025.

Il dibattito sulla possibilità di vietare l’uso dei social media ai minori di 15 anni si intensifica.

