Vietare i social media agli under 15 Gori appello a Meloni | serve una legge
Il dibattito sulla possibilità di vietare l’uso dei social media ai minori di 15 anni si intensifica. Gori, in un appello alla Presidente Meloni, evidenzia l’importanza di una normativa che protegga i bambini dagli effetti di queste piattaforme. La questione pone l’accento sulla necessità di interventi legislativi mirati per garantire un uso più sicuro e consapevole dei social tra i più giovani.
Gori (*) Gentile Presidente Meloni, approfitto delle imminenti festività per sottoporLe un tema che in qualche misura ha che fare con il Natale, e innanzitutto con i bambini, che credo meriti la Sua attenzione. Migliaia di bambini e di adolescenti (non solo in Italia) riceveranno in dono uno smartphone. Lo desiderano; i più piccoli ne hanno fatto menzione nelle loro letterine rivolte a Babbo Natale o a Gesù Bambino, e molti di loro saranno accontentati. Così fan tutti. e l’aspirazione a non essere da meno dei coetanei, per poter andare sui social e condividere foto, video e commenti è ovviamente comprensibile, così come si capisce la difficoltà dei genitori nell’opporsi a questa aspettativa (ho avuto anch’io figli di quell’età, so quanto è faticoso dire di no). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
