Aggredisce gli agenti e tenta di morderli durante un controllo | denunciato un giovane

Durante un’attività di controllo del territorio, gli operatori del Commissariato di polizia di Lugo hanno denunciato un cittadino della Repubblica Dominicana di 25 anni, regolarmente presente sul territorio nazionale, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per rifiuto di fornire le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

