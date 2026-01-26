Ztl prorogati al 31 marzo 2026 alcuni permessi di sosta e transito

Il Comune di Parma ha annunciato, con Ordinanza Dirigenziale del 21 gennaio 2026, la proroga fino al 31 marzo 2026 di alcuni permessi di sosta e transito nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) 1, 2, 3 e nelle isole ambientali. Questa misura riguarda principalmente i permessi destinati ai residenti, garantendo la continuità delle autorizzazioni già in corso.

Slitta la scadenza per i permessi dei residenti e delle attività nelle ZTL 1, 2, 3 e nelle isole ambientali. Restano invece confermate le scadenze di fine gennaio per le zone ZPRU i permessi per enti, professionisti e lavoratori contraddistinti dai seguenti codici: ABE, ABD, ABM, PSA, ABV, ABHO, ABH, MRAP, MRL, MRLP, MRLPSCL. Restano invece in scadenza al 31 gennaio 2026 i permessi per residenti e attività commerciali nelle zone ZPRU, ovvero quelle con codici 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15S e PROV. Infomobility, gestore del Piano Sosta incaricato dei controlli, provvederà a inviare a tutti i titolari una comunicazione personalizzata via e-mail con le indicazioni operative.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il Comune di Cascina ricorda che i permessi ZTL e APU rilasciati nel 2025 e scaduti il 31 dicembre devono essere rinnovati entro il 31 marzo 2026.

È stata ufficialmente prorogata al 31 gennaio 2026 la validità dei permessi di transito e sosta nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e nelle Zone a Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU).

Napoli, agevolazioni per i veicoli elettrici e ibridi prorogate a fine 2026La decisione del Comune per incentivare la mobilità sostenibile e ridurre le emissioni. Confermati accesso a Ztl al costo di 30 euro l'anno e tariffe agevolate per la sosta negli stalli blu, che varie ... msn.com

Qualcuno può gentilmente chiarirmi la situazione Ho la residenza e l’accesso principale da Baluardo Sella, che non rientra nella ZTL; tuttavia, per accedere al passo carraio situato in Vicolo Carabinieri, devo transitare da via dei Cattaneo, che una piccola pa - facebook.com facebook