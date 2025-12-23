Prorogata la validità dei permessi di transito e di sosta in ztl e zpru

È stata ufficialmente prorogata al 31 gennaio 2026 la validità dei permessi di transito e sosta nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e nelle Zone a Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU). Questa misura riguarda i titolari di permessi attualmente in vigore, garantendo continuità alle autorizzazioni senza necessità di nuove richieste. La proroga mira a facilitare la gestione del traffico e la mobilità urbana in modo più efficace.

Sono stati prorogati al 31 gennaio 2026 i permessi di transito e sosta nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e dei permessi di sosta nelle Zone a Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU).La proroga è finalizzata a consentire il completamento delle operazioni di rinnovo dei titoli agli aventi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Permessi Ztl, sosta e accesso da fare online Leggi anche: Rinnovo dei permessi di Ztl e Zsc: quando e come presentare la domanda Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Prorogati al 31 gennaio 2026 i permessi di transito in Ztl permessi di sosta Zpru - Sono stati prorogati al 31 gennaio 2026 i permessi di transito e sosta nelle Zone a traffico limitato (Ztl) e dei permessi di sosta nelle Zone a particolare rilevanza urbanistica (Zpru). gazzettadiparma.it

La Regione Sardegna ha prorogato fino al 28 febbraio 2026 la validità degli abbonamenti annuali per i bus del CTM destinati alle persone con invalidità e ai reduci di guerra in scadenza il 31 dicembre 2025. La proroga sarà però valida solo per chi acquista a - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.