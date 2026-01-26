Zanetti svela prima di Verona Udinese | Ecco dove giocherà Bernede Sarr ha ancora potenzialità da esprimere Su Serdar…

Prima della sfida tra Verona e Udinese, l’allenatore Paolo Zanetti ha condiviso le sue considerazioni sui calciatori coinvolti. Ha annunciato la posizione di Bernede in campo, sottolineato le potenzialità ancora da esprimere di Sarr e ha commentato lo stato di forma di Serdar. Le sue parole offrono uno sguardo sulle scelte tattiche e sulle aspettative per questa importante partita di Serie A.

Finalmente addio al Pallone arancione. Stasera Verona-Udinese sarà l'ultima con il pallone bocciato da tutti. Da domani le foto del nuovo pallone bianco. Diverso da quello precedente ma per fortuna bianco

