Xi fa pulizia tra i vertici militari sotto inchiesta il generale Zhang Youxia | Ha rivelato i segreti del nucleare agli Usa

Il governo cinese ha avviato una nuova fase di riorganizzazione all’interno dei vertici militari, con l’allontanamento di figure di rilievo come Zhang Youxia e Liu Zhenli. La decisione segue indagini e accuse di spionaggio, tra cui il sospetto che Zhang abbia divulgato segreti nucleari agli Stati Uniti. Questa operazione riflette le strategie di Xi Jinping per rafforzare il controllo e rinnovare la leadership militare del paese.

Azzerata del tutto la Commissione che guida l'esercito di Pechino. Indagato anche Liu Zhenli, capo del dipartimento di Stato maggiore congiunto Un'altra purga ha colpito i vertici militari cinesi. Questa volta a essere allontanati dal cerchio magico di Xi Jinping sono due nomi di grande rilievo e peso: Zhang Youxia, vicepresidente della Commissione militare centrale, e Liu Zhenli, capo del dipartimento di Stato maggiore congiunto. L'accusa contro il numero 2 dell'esercito di Pechino è quella che ha fatto cadere già molte figure del regime: "Violazioni della disciplina e della legge".🔗 Leggi su Today.it

Cina, indagato e rimosso il numero uno dei militari Zhang YouxiaIl ministero della Difesa cinese ha avviato un’indagine e rimosso Zhang Youxia, vicepresidente della Commissione militare centrale e uno dei più alti ufficiali dell’esercito cinese.

Xi Jinping caccia il capo dell’esercito, terremoto a Pechino: «Ha passato agli Usa segreti sulle armi nucleari cinesi»Recenti sviluppi nel panorama politico cinese hanno portato alla rimozione del capo dell’esercito, con accuse di spionaggio riguardanti il programma nucleare.

Xi rilancia la cooperazione tra Cina e Russia: I legami tra Pechino e Mosca sono i più strategiciIl presidente Xi Jinping, incontrando il presidente della Duma di Stato russa Vyacheslav Volodin presso la Grande sala del popolo, ha rilanciato la cooperazione tra Cina e Russia, ricordando che le ... affaritaliani.it

