cina indagato e rimosso il numero uno dei militari zhang youxia

Il ministero della Difesa cinese ha avviato un’indagine e rimosso Zhang Youxia, vicepresidente della Commissione militare centrale e uno dei più alti ufficiali dell’esercito cinese. Questa decisione segna un importante cambiamento nella leadership militare del paese, evidenziando la volontà delle autorità di rinnovare e rafforzare il controllo sulle forze armate. La vicenda rappresenta un elemento di attenzione nel contesto della politica e della sicurezza cinese.

Il ministero della Difesa cinese ha messo sotto indagine e rimosso Zhang Youxia, il generale di grado più alto dell’esercito nonché vicepresidente della Commissione militare centrale, l’organo direttivo dell’esercito. L’uomo, numero due dell’ente dopo il presidente Xi Jinping, è indagato per sospette gravi violazioni della disciplina e della legge. La sua rimozione è l’ultima delle estesissime epurazioni a cui Xi sta sottoponendo le forze armate. Gli analisti ritengono che le purghe siano mirate sia a riformare l’esercito sia a garantire lealtà al leader cinese. Fanno parte di una più ampia campagna anti corruzione che ha punito oltre 200 mila funzionari da quando è salito al potere nel 2012. 🔗 Leggi su Lettera43.it

