X ancora nel mirino dell' Unione Europea | Bruxelles avvia un' indagine per i deepfake sessuali di Grok

L'Unione Europea ha avviato un'indagine su X, in particolare su Grok, il sistema di intelligenza artificiale che permette di creare deepfake sessuali di donne e minori senza consenso. Bruxelles mira a valutare eventuali violazioni delle normative sulla privacy e sulla protezione dei dati, evidenziando l'attenzione crescente verso l'uso responsabile delle tecnologie AI e i rischi associati a contenuti non autorizzati.

La Commissione ha avviato una nuova indagine sul social di Elon Musk per l'integrazione dello strumento di intelligenza artificiale e ha ampliato quella già in corso sui sistemi di raccomandazione Bruxelles sembra aver trovato un modo per dire basta alla funzionalità di Grok, il sistema di intelligenza artificiale di X, capace di aiutare milioni di utenti a spogliare virtualmente foto di donne reali e ragazze minorenni senza il loro consenso. E quello strumento è il Digital Services Act (Dsa), il regolamento approvato nel 2022, che mira a rendere lo spazio digitale più sicuro. Le autorità europee hanno reso noto oggi, 26 gennaio, che X è sotto indagine per una possibile violazione del Digital Services Act, ritenendo che l'azienda non abbia gestito in modo adeguato i "rischi sistemici" legati all’integrazione del chatbot di intelligenza artificiale Grok all'interno della piattaforma.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su unione europea

L’Authority britannica Ofcom ha avviato un’indagine su Grok, dopo aver rilevato potenziali violazioni dell’Online Safety Act.

La Commissione Europea ha avviato una nuova indagine su X, accusata di aver violato le norme sui servizi digitali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Setapp Mobile chiude, Apple ancora nel mirino della Commissione UE; Kazakhstan, al via nuove riforme costituzionali per rendere ancora più attrattivo il Paese; Il videogioco GTA VI è già nel mirino della politica russa; Oro: nuovo record su tensioni Groenlandia, nel mirino i 5.000 dollari. Quanto averne in portafoglio?.

Shein ancora nel mirino: secondo Greenpeece i suoi prodotti contengono sostanze nocive ben oltre i limiti imposti dall’UePer Greenpeace più di un terzo dei 56 beni comprati su Shein conteneva tracce di sostanze nocive oltre i limiti Ue. Nel frattempo il Parlamento Europeo chiede più controlli sulle piattaforme online. milanofinanza.it

Meta ancora nel mirino dell'Antitrust per l'Ia su WhatsappE' battaglia tra l' Antitrust e il gigante Meta tornato nel mirino del Garante della concorrenza e del mercato per le nuove condizioni contrattuali di WhatsApp Business Solution Terms e i nuovi ... ansa.it

LabTv. . Manifestazione degli agricoltori irpini ad Avellino per protestare contro l'accordo in discussione tra Unione Europea e Mercato comune sudamericano. «È inaccettabile affermano - che arrivino prodotti che non rispettano i nostri standard a prezzi più ba - facebook.com facebook

L’ #UE in pillole: le principali notizie settimanali dell’Unione europea Scorri il carosello per non perdere gli aggiornamenti più recenti #progeu #cybersecurity #nextgenerationeu #digitale x.com