WWE | Possibile ritorno di Paige?

Recentemente, Paige è stata vista nuovamente nel mondo WWE, dove ha svolto ruoli come commentatrice e direttrice di Talking Smack, programma televisivo condotto in passato insieme a Samoa Joe e CM Punk. Il suo ritorno ha suscitato interesse tra i fan e gli addetti ai lavori, alimentando speculazioni sulla possibilità di un suo coinvolgimento più attivo nel roster. Resta da capire se questa sarà solo una breve apparizione o un ritorno più strutturato.

Le sue ultime apparizioni in WWE erano come commentatrice e direttrice di Talking Smack, show televisivo che conduceva insieme a Samoa Joe e, per un periodo, con CM Punk. Poi il passaggio in AEW nel 2022, dove prese come ring name il suo nome reale (Saraya) e militò per 3 anni, vincendo anche un AEW Women's World Championship. Dal 26 marzo 2025, giorno in cui lasciò la AEW, è una free agent e si è dedicata a diversi altri progetti. In particolare, sarà presente al Nashville's Celebrity Comic Con. Inizialmente in programma per il weekend del 31 gennaio – 1 febbraio, date che coincidono con Royal Rumble, la sua presenza è stata posticipata per il weekend successivo, dandole questo weekend libero.

