WWE | Possibile spoiler accidentale sul ritorno di Roman Reigns

Un possibile spoiler sul ritorno di Roman Reigns sta circolando online, alimentato da un'ipotesi di Dave Meltzer su Wrestling Observer Radio. Secondo quanto riportato, un errore di produzione riguardante il palinsesto televisivo potrebbe aver rivelato involontariamente il ritorno dell’attuale campione universale della WWE, rendendo così meno sorprendente un evento che si pensava fosse ancora da annunciare ufficialmente.

Il ritorno di Roman Reigns potrebbe non essere più una sorpresa, e non perché la WWE lo volesse. Dave Meltzer ha ipotizzato su Wrestling Observer Radio che la WWE potrebbe aver accidentalmente rovinato il ritorno di Reigns a causa di un semplice ma costoso errore di produzione che ha coinvolto un palinsesto televisivo. Ciò che avrebbe dovuto rimanere segreto potrebbe essere stato rivelato in anticipo a causa della descrizione errata dello show. Durante una discussione sulla “Road to WrestleMania” e sulle star più importanti presenti, la questione è emersa quando è stato notato che un elenco di SmackDown in circolazione sulle guide TV conteneva dettagli che non erano pertinenti, tra cui un riferimento diretto al ritorno di Roman Reigns. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

