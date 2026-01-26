Whoopi Goldberg a Un Posto al Sole l' attrice ha già girato tutte le sue puntate | Aspetto i dati di ascolto

Whoopi Goldberg, ospite speciale a Un Posto al Sole, interpreta il personaggio di Eleanor Price, un’imprenditrice. L’attrice ha già completato le riprese delle sue puntate e ora attende i dati di ascolto per valutare l’accoglienza del pubblico. Goldberg, nota per il suo talento e la sua versatilità, nutre affetto per Napoli, città in cui ha soggiornato durante le riprese.

Whoopi Goldberg ha girato le 20 puntate di Un Posto al Sole in cui interpreta l’imprenditrice americana Eleanor Price. L’attrice, premio Oscar per Ghost, ha parlato della esperienza in Italia, e in particolare a Napoli. Tornerà sicuramente nel capoluogo partenopeo, ma “attendo i dati di ascolto degli episodi che mi riguardano”, ha rivelato. Perché Whoopi Goldberg ha scelto Un Posto al Sole Il rapporto con la città di Napoli Un Posto al Sole, la soap più longeva d'Italia Perché Whoopi Goldberg ha scelto Un Posto al Sole A Il Mattino, l’attrice americana ha spiegato di aver accettato immediatamente la proposta di entrare nel cast di Un Posto al Sole. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Whoopi Goldberg si unisce al cast di Un Posto al Sole in occasione del 30° anniversario della serie.

Argomenti discussi: Whoopi Goldberg: Nessuno mi ha convinta a recitare in Un posto al sole: sono io che ho voluto farlo. La perdita di Patrick Swayze è stata durissima: senza di lui non avrei mai fatto Ghost e vinto l'Oscar; Whoopi Goldberg star di Un posto al sole: Mi manca Patrick Swayze, se ho fatto Ghost lo devo a lui; A 'Un Posto al sole' arriva Whoopi Goldberg: Il set? Come una vacanza in un Paese che amo; Whoopi Goldberg: 'La mia donna di potere, gentile e positiva in Un posto al sole'.

