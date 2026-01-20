un posto al sole quando vanno in onda le puntate con whoopi goldberg

Alcuni mesi fa Whoopi Goldberg ha annunciato di essere entrata nel cast di Un posto al sole. Ma quando vanno in onda le puntate con la celebre attrice? Adesso abbiamo una risposta. Pochi mesi fa è arrivata una notizia inaspettata per tutti i fan di Un posto al sole. Con un post pubblicato sui suoi profili social, Whoopi Goldberg ha annunciato di essere entrata ufficialmente nel cast della celebre soap opera Rai, in onda da ormai 30 anni. Queste le dichiarazioni dell’attrice, che nel giro di poche ore hanno fatto il giro del web: “Buon pomeriggio e buonasera, volevo fermarmi solo per dirvi che quanto sono felice di unirmi al cast di Un posto al sole. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Whoopi Goldberg arriverà a Un posto al sole a partire da lunedì 26 gennaio! Il suo personaggio si chiamerà Eleonor Price ed è la donna di origine americana con cui Roberto e Marina sperano di risollevare le sorti dei Cantieri Palladini. Eleonor resterà affasci facebook