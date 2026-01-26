WhatsApp a pagamento | arriva l’abbonamento contro la pubblicità Prezzo e novità

WhatsApp introduce un servizio a pagamento con abbonamento, offrendo un’alternativa senza pubblicità. Questa novità, attesa da tempo e ormai ufficiale, rappresenta una strategia per migliorare l’esperienza utente e diversificare le fonti di reddito. Il nuovo modello, che prevede un costo periodico, si inserisce nel contesto delle recenti evoluzioni dell’app di messaggistica, mantenendo l’attenzione sulla privacy e sulla qualità del servizio.

La notizia era nell’aria da anni, alimentata da indiscrezioni e vecchie catene di Sant’Antonio, ma oggi assume i contorni di una strategia aziendale definita. Il colosso della messaggistica istantanea WhatsApp, parte integrante dell’ecosistema Meta guidato da Mark Zuckerberg, si appresta a vivere uno dei cambiamenti più radicali della sua storia. Non si tratta più di semplici speculazioni tecniche, poiché le tracce di questa transizione sono state chiaramente individuate nelle versioni di prova dell’applicazione. La piattaforma sta per introdurre un sistema che integra la pubblicità all’interno dell’interfaccia, offrendo contemporaneamente la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile per rimuovere ogni traccia di contenuti sponsorizzati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Meta sta testando un servizio di abbonamento a pagamento per WhatsApp in Europa, che permette agli utenti di usufruire della piattaforma senza pubblicità.

Attualmente, non ci sono conferme ufficiali riguardo a un eventuale abbonamento a pagamento per WhatsApp, ma alcune fonti indicano la possibilità di un costo di 4 euro al mese senza pubblicità.

