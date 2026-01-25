WhatsApp a pagamento Meta testa l’abbonamento senza pubblicità in Europa | quanto costerà

Meta sta testando un servizio di abbonamento a pagamento per WhatsApp in Europa, che permette agli utenti di usufruire della piattaforma senza pubblicità. Questa iniziativa, ancora in fase sperimentale, vuole offrire un’opzione alternativa per chi desidera un’esperienza più privata e senza inserzioni. Il costo e i dettagli dell’abbonamento sono ancora in fase di definizione, mentre Meta continua a esplorare diverse modalità di monetizzazione per il servizio.

Dopo l’arrivo degli annunci in Status e Canali, Meta sperimenta un abbonamento opzionale per rimuovere le inserzioni da WhatsApp. Il test è stato individuato nella versione beta da WaBetaInfo.🔗 Leggi su Fanpage.it Spid Poste a pagamento dal 2026: quanto costeràA partire dal 2026, Poste Italiane introdurrà un costo per il servizio PosteId abilitato a Spid, posizionandosi tra le opzioni più economiche del settore. Rivoluzione della sosta in città: quanto costerà parcheggiare e quali saranno le nuove zone a pagamento?Ravenna si prepara a una vera rivoluzione della sosta, con cambiamenti nelle tariffe e nelle zone a pagamento. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: WhatsApp in abbonamento sta arrivando: servirà a rimuovere la pubblicità; WhatsApp a pagamento sta arrivando: ecco il probabile prezzo; Whatsapp, occhio alla truffa dell'avvocato francese: come riconoscerla e come difendersi; WhatsApp: chat con altre app in Italia. WhatsApp a pagamento, Meta testa l’abbonamento senza pubblicità in Europa: quanto costeràDopo l’arrivo degli annunci in Status e Canali, Meta sperimenta un abbonamento opzionale per rimuovere le inserzioni da WhatsApp ... fanpage.it WhatsApp senza pubblicità: in arrivo l'abbonamento e spunta anche il prezzoWhatsApp prepara un abbonamento opzionale per rimuovere le pubblicità nella sezione Aggiornamenti in Europa e Regno Unito. smartworld.it qr a pagamento a muggia, il rischio boomerang e la “barriera sociale” che divide Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3Bfxo7ifGWbo0Q - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.