WhatsApp a pagamento? 4 euro al mese per l' abbonamento senza pubblicità Cosa succede

Attualmente, non ci sono conferme ufficiali riguardo a un eventuale abbonamento a pagamento per WhatsApp, ma alcune fonti indicano la possibilità di un costo di 4 euro al mese senza pubblicità. Questa ipotesi si basa su test condotti in versioni di prova, anche se nulla è ancora stato annunciato ufficialmente. Restano quindi soltanto supposizioni, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda.

Il piano opzionale consentirebbe agli utenti, esclusivamente in Europa e nel Regno Unito, di rimuovere completamente le inserzioni dalla sezione "Aggiornamenti" Per il momento si tratta di un'ipotesi e non c'è nulla di ufficiale, ma i segnali emersi in una versione di prova sono piuttosto chiari. Meta starebbe testando un modello di abbonamento (facoltativo) su WhatsApp per rimuovere la pubblicità. Come ha rivelato il portale WaBetaInfo, sito specializzato sull'app di messaggistica, nella versione di aggiornamento WhatsApp beta 2.26.3.9 per Android l'impresa statunitense sta testando un modello di abbonamento opzionale che consentirebbe agli utenti, in Europa e nel Regno Unito, di rimuovere completamente le inserzioni dalla sezione "Aggiornamenti" a un costo di circa 4 euro al mese.🔗 Leggi su Today.it

