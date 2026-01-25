WhatsApp sarà a pagamento oppure con la pubblicità quanto può costare l' abbonamento all' app di messaggistica

Recenti indiscrezioni suggeriscono che WhatsApp potrebbe introdurre un modello a pagamento, eliminando la pubblicità e offrendo un abbonamento. Meta sta valutando questa opzione per migliorare l’esperienza degli utenti, mantenendo comunque la versione gratuita con pubblicità. Restano ancora da definire i dettagli sui costi e le modalità di questa possibile novità, che potrebbe influenzare l’utilizzo dell’app di messaggistica più diffusa al mondo.

Meta sta testando un abbonamento opzionale per WhatsApp che consentirà di rimuovere la pubblicità dalla sezione "aggiornamenti". Il piano, scoperto nella beta Android, affiancherebbe la versione gratuita con annunci e potrebbe costare circa 4 euro al mese, seguendo un modello già visto su altre piattaforme digitali. Whatsapp a pagamento, i test di Meta L'ipotesi chat in abbonamento Quanto potrebbe costare il piano Cosa cambia per gli utenti Whatsapp a pagamento, i test di Meta Negli ultimi mesi WhatsApp ha smesso di essere solo un servizio di messaggistica gratuito e neutrale. In modo progressivo, quasi silenzioso, Meta sta trasformando l'app più usata al mondo in una piattaforma capace di generare ricavi diretti, seguendo una traiettoria già vista su altri prodotti del gruppo.

