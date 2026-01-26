Secondo il noto leaker Tom Henderson, la serie Watch Dogs sarebbe considerata definitivamente terminata da Ubisoft. Questa affermazione suggerisce che non sono previsti nuovi titoli o sviluppi futuri per la saga, segnando una conclusione netta per questa serie di giochi. La notizia rappresenta un aggiornamento importante per gli appassionati e gli analisti del settore, che attendono eventuali conferme ufficiali da parte della casa di sviluppo.

La serie Watch Dogs sarebbe da considerare definitivamente “ morta ” per Ubisoft, secondo quanto riportato dal noto leaker Tom Henderson. L’indiscrezione emerge in un periodo particolarmente delicato per l’editore francese, segnato da cancellazioni di progetti, riorganizzazioni interne e forti pressioni economiche. Henderson ha affrontato il tema in un contenuto di Insider Gaming, parlando apertamente della fine della saga. La notizia ha riacceso il dibattito sul destino di una delle IP open world più ambiziose di Ubisoft. Al momento, però, non esistono conferme ufficiali. Secondo Henderson, la decisione di accantonare Watch Dogs sarebbe legata soprattutto ai risultati commerciali dell’ultimo capitolo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Watch Dogs è una serie definitivamente “morta” per Ubisoft, secondo un noto leaker

