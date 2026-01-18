Secondo un noto leaker, Capcom potrebbe annunciare nel 2026 il remake di Resident Evil Code: Veronica. Questo capitolo, molto richiesto dai fan, rappresenterebbe un aggiornamento importante per la saga, che potrebbe arricchirsi ulteriormente nel prossimo futuro. L’atteso annuncio sarebbe parte di una strategia di rinnovo dei titoli storici della serie, consolidando il ruolo di Resident Evil come uno dei franchise più duraturi nel settore videoludico.

Il futuro di Resident Evil nel 2026 potrebbe non limitarsi a Resident Evil Requiem, visto che stando a quanto riportato da uno dei leaker più noti legati alla saga, Capcom sarebbe pronta ad annunciare il remake di Resident Evil Code: Veronica, uno dei capitoli più richiesti dalla community ma finora rimasto escluso dalla linea principale dei rifacimenti. Un’ipotesi che acquista peso anche alla luce del 30° anniversario del franchise. A rilanciare con decisione l’indiscrezione è Dusk Golem, insider che in passato ha anticipato correttamente diversi progetti Capcom. Secondo le sue affermazioni, non ci sarebbe alcun Resident Evil 5 Remake pronto per l’annuncio nel corso dell’anno, nonostante alcune speculazioni nate da post ambigui legati alla doppiatrice di Sheva. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Resident Evil Code Veronica Remake sarà il prossimo annuncio di Capcom per il 2026, per un noto leaker

Resident Evil Code: Veronica e RE 0 Remake, un leaker potrebbe aver svelato quando usciranno

Un noto leaker ha suggerito le possibili date di uscita dei remake di Resident Evil Code: Veronica e Resident Evil 0. Secondo le indiscrezioni di Dusk Golem, la community horror potrebbe presto scoprire quando poter finalmente giocare questi attesi titoli rivisitati.

Leggi anche: Resident Evil Showcase annunciato da Capcom, sarà incentrato su Resident Evil Requiem

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Resident Evil: Code Veronica potrebbe essere il prossimo remake - Un nuovo rumor sta prendendo forza all’interno della community di Resident Evil, suggerendo che il prossimo remake in lavorazione presso Capcom non sarebbe Resident Evil 5, bensì Resident Evil: Code V ... 4news.it

HUGE NEWS - Resident Evil Requiem, Silent Hill 2, Intergalactic Nearly Ready, 3 More PS5 Halo Games

Ragazzi salve a tutti, volevo recuperare Resident Evil 6 su pc, comprato e scaricato il gioco da steam nn parte, nn me lo apre, ho provato già diverse volte a disinstallare e re installare ma niente, heeeeelp facebook

Il Catalogo Giochi PlayStation Plus di gennaio include: Resident Evil Village Like a Dragon: Infinite Wealth Expeditions: A MudRunner Game A Quiet Place: The Road Ahead …e molto altro. Scopri di più: blog.it.playstation.com/2026/01/14/cat… x.com