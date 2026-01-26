Voragine si apre ai Cavalli di Bronzo | traffico in tilt

Una voragine si è aperta nel cuore di Napoli, nei pressi dei Cavalli di Bronzo, causando disagi al traffico nel centro cittadino. L'incidente si è verificato a pochi passi da via Acton, creando notevoli rallentamenti e disservizi alla viabilità locale. Le autorità stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la normale circolazione.

Traffico in tilt nel centro di Napoli per la voragine che si è aperta all'altezza dei Cavalli di Bronzo, a pochi passi da via Acton. Forti le ripercussioni sul traffico veicolare in direzione galleria Vittoria.

