Si apre una voragine in strada traffico in tilt

L'asfalto ha ceduto, e sulla strada si è aperta una voragine. Si sta ancora cercando di riportare alla normalità il traffico a Muggiò, dove nella giornata di martedì 25 novembre si è aperta una buca in via Italia, una delle principali arterie viabilistiche cittadine. Voragine in stradaSecondo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it