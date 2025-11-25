Si apre una voragine in strada traffico in tilt
L'asfalto ha ceduto, e sulla strada si è aperta una voragine. Si sta ancora cercando di riportare alla normalità il traffico a Muggiò, dove nella giornata di martedì 25 novembre si è aperta una buca in via Italia, una delle principali arterie viabilistiche cittadine. Voragine in stradaSecondo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Paura in via Manzoni, grossa voragine si apre sull’asfalto https://nap.li/gsbS - facebook.com Vai su Facebook
Paura a via Manzoni, si apre un profonda voragine sulla strada ift.tt/59futvi Vai su X
Si apre una voragine, via Manzoni chiusa al traffico - Tecnici dell'Abc al lavoro per individuare la causa del cedimento e valutare gli interventi per il ripristino della circolazione ... Lo riporta rainews.it
Paura a via Manzoni, si apre un profonda voragine sulla strada - La protezione civile sta completando le verifiche sull'importante arteria stradale partenopea che è stato necessario chiudere al traffico ... napolitoday.it scrive
Voragine in via Manzoni, strada chiusa - Si apre una voragine, via Manzoni chiusa al traffico per garantire la sicurezza pubblica e consentire l’avvio delle operazioni tecniche necessarie al ripristino della viabilità. ilroma.net scrive