Traffico impazzito a Napoli per una voragine ai Cavalli di Bronzo | caos a via Acton

A Napoli, il traffico si è intensificato a causa di una voragine aperta in via Acton, nei pressi dei Cavalli di Bronzo. La strada è stata temporaneamente chiusa per i lavori di messa in sicurezza, causando disagi alla circolazione nel centro città. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e ripristinare la normale viabilità nel minor tempo possibile.

Traffico in tilt al centro di Napoli per una voragine in via Acton, all'altezza dei Cavalli di Bronzo.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Maltempo a Napoli, voragine ai Camaldoli: traffico impazzito in Zona Ospedaliera e bus deviati Voragine in via Caravaggio, traffico impazzito tra Fuorigrotta e Vomero e bus deviatiUna voragine si è aperta in via Caravaggio, causando disagi al traffico tra Fuorigitta e Vomero. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Vomero, traffico in tilt per albero pericolante; Autocisterna di gasolio si schianta contro auto, incidente stradale nella Galleria a Salerno: traffico impazzito; Incidente A1 adesso: 6 km di coda verso Bologna; Trasporti a Napoli, Ditto: Basta una pioggia e salta tutto. Fuga di gas durante i lavori in via Jannelli a Napoli, traffico impazzito in zonaFuga di gas in via Jannelli a Napoli, nei pressi della pizzeria Giglio Rosso. Una condotta si è bucata durante dei carotaggi per dei saggi necessari ad effettuare prossimi lavori nel sottosuolo. internapoli.it Trasporti a Napoli, Ditto: Basta una pioggia e salta tutto!NAPOLI – Se basta una pioggia per far emergere chiusure improvvise, trasporti irregolari e strade che diventano impraticabili, tanto nel traffico impazzito ... napolivillage.com Traffico impazzito stasera al Vomero per l'abbattimento di un albero all’incrocio tra via Cimarosa e via Alvino. I rami sulla carreggiata hanno impedito il traffico veicolare che è stato sospeso - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.