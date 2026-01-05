Enac | Il disservizio a Orio al Serio non è nostra responsabilità

Enac ha dichiarato che il disservizio verificatosi all'aeroporto di Orio al Serio non è imputabile all'ente, precisando che il radar coinvolto appartiene al service provider incaricato della navigazione aerea. L'ente ha inoltre confermato di aver costantemente monitorato la situazione per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle operazioni aeroportuali.

