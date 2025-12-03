Nuoto Carlos D’Ambrosio avanza in semifinale nei 200 stile libero agli Europei in corta

Bilancio in chiaroscuro per l'Italia nelle batterie dei 200 stile libero uomini in occasione della sessione mattutina della seconda giornata dei Campionati Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino (in Polonia). A conti fatti solamente uno dei quattro azzurri in gara è stato in grado di avanzare in semifinale, mentre gli altri tre sono rimasti molto distanti dalla qualificazione. Nota di merito per il giovane talento Carlos D'Ambrosio, che ha superato il taglio nella rassegna continentale assoluta in vasca da 25 metri firmando l'undicesimo tempo con 1:42.52 grazie ad una prestazione molto solida.

