Assoluti di nuoto Asia Delmonte brilla nei 50 stile libero | nuovo primato personale

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i Campionati Italiani Assoluti in vasca corta allo Stadio del Nuoto di Riccione, Asia Delmonte della Polisportiva Riccione ha ottenuto una brillante performance nei 50 stile libero, stabilendo un nuovo primato personale. La competizione si è svolta il 13 dicembre, offrendo un momento di grande soddisfazione per l'atleta e la società.

assoluti di nuoto asia delmonte brilla nei 50 stile libero nuovo primato personale

© Today.it - Assoluti di nuoto, Asia Delmonte brilla nei 50 stile libero: nuovo primato personale

Buona prestazione per Asia Delmonte, atleta di Polisportiva Riccione, in vasca il 13 dicembre ai Campionati Italiani Assoluti in vasca corta (25 metri) allo Stadio del Nuoto di Riccione. La nuotatrice romagnola ha gareggiato nella distanza dei 50 metri stile libero, chiudendo la prova in. Today.it

Flero, L'Artistica Brescia protagonista agli Europei

Video Flero, L'Artistica Brescia protagonista agli Europei

assoluti nuoto asia delmonteAsia Delmonte cresce agli Assoluti: primato personale nei 50 stile - Buona prestazione per Asia Delmonte, atleta di Polisportiva Riccione, in vasca il 13 dicembre ai Campionati Italiani Assoluti in vasca corta (25 metri) allo Stadio del Nuoto di Riccione. altarimini.it

assoluti nuoto asia delmonteRiccione. Nuoto assoluti, la riccionese Asia Delmonte nei 50 metri il 13 dicembre - Nuoto assoluti, la riccionese Asia Delmonte nei 50 metri il 13 dicembre. lapiazzarimini.it