Assoluti di nuoto Asia Delmonte brilla nei 50 stile libero | nuovo primato personale

Durante i Campionati Italiani Assoluti in vasca corta allo Stadio del Nuoto di Riccione, Asia Delmonte della Polisportiva Riccione ha ottenuto una brillante performance nei 50 stile libero, stabilendo un nuovo primato personale. La competizione si è svolta il 13 dicembre, offrendo un momento di grande soddisfazione per l'atleta e la società.

