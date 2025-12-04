Visita archeologica sotterranea alla scoperta di Padova romana e del Ponte San Lorenzo
Sabato 13 dicembre alle ore 16, visita archeologica alla scoperta del mito di Antenore e del ponte romano San Lorenzo, sotto piazza Antenore, per fare insieme un viaggio nel tempo. Scopriremo Padova romana, tra fiume, ponti, porto, foro e tante altre curiosità.Le archeologhe di ARC.A.DIA vi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondisci con queste news
Visita presso Area Archeologica di Vicenza. Ti porteremo fino a 6 metri nel sottosuolo della nostra città per farti conoscere gli antichi resti romani . La visita sarà possibile grazie all'importante sostegno dei Servizi Educativi del Museo Diocesan Vai su Facebook
Rimini sotterranea, nascosta, metropolitana: tante le occasioni per scoprire le meraviglie d’arte della città - Dai luoghi di Rimini meno cono conosciuti come la cappella Petrangolini alla Rimini sotterranea fino alla città proibita: arriva un fine settimana denso di ... Secondo chiamamicitta.it
L'Anfiteatro nascosto, due straordinarie occasioni per scoprire le strutture sotterranee del Museo Archeologico a lume di torcia - Due nuove straordinarie occasioni per scoprire le strutture sotterranee del Museo Archeologi ... Riporta msn.com
Visita guidata all’area archeologica di Perugia - In occasione di San Valentino, festa degli innamorati, Isola San Lorenzo organizza una visita guidata all’area archeologica di Perugia Sotterranea... Lo riporta lanazione.it
Veio, svelati i cunicoli sotterranei del santuario etrusco - A pochi minuti da via Cassia, adiacente o quasi a Isola Farnese – piccolo, vivace borgo gioiellino di Roma Nord - Secondo vignaclarablog.it
Alla scoperta delle anfore vinarie: visita agli scavi archeologici - Visitare uno scavo archeologico nel pieno della sua attività non è da tutti i giorni e, per questo, riveste grande importanza l’iniziativa di domani che darà modo di ammirare il cantiere in corso a ... Secondo ilrestodelcarlino.it
La città segreta, alla scoperta dei sotterranei - Nuova edizione per "Macerata segreta sotterranea", itinerario di trekking urbano il 15 e 16 novembre per scoprire grotte e cunicoli artificiali del sottosuolo. Scrive ilrestodelcarlino.it