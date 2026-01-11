Visita archeologica sotterranea del ponte romano San Lorenzo
Sabato 17 gennaio alle ore 16, le archeologhe di ARC.A.DIA organizzano una visita archeologica sotterranea del ponte romano San Lorenzo, in piazza Antenore. L’evento offre l’opportunità di esplorare il patrimonio storico di Padova romana, con approfondimenti sul mito di Antenore e sulla presenza di fiumi, porti e strutture antiche nella città. Un percorso per conoscere meglio le origini e l’evoluzione del sito attraverso un’analisi sotto il livello del suolo.
Sabato 17 gennaio alle ore 16 le archeologhe di ARC.A.DIA vi aspettano in piazza Antenore per un suggestivo viaggio nel tempo, alla scoperta del mito di Antenore e di Padova romana, con il suo fiume, porto, ponti e foro, con visita in sotterraneo del ponte romano San Lorenzo. La visita è su. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
