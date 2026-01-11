Visita archeologica sotterranea del ponte romano San Lorenzo

Sabato 17 gennaio alle ore 16, le archeologhe di ARC.A.DIA organizzano una visita archeologica sotterranea del ponte romano San Lorenzo, in piazza Antenore. L’evento offre l’opportunità di esplorare il patrimonio storico di Padova romana, con approfondimenti sul mito di Antenore e sulla presenza di fiumi, porti e strutture antiche nella città. Un percorso per conoscere meglio le origini e l’evoluzione del sito attraverso un’analisi sotto il livello del suolo.

