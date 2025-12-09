Identificato un nuovo virus mpox | cosa sappiamo sull'evoluzione del vaiolo delle scimmie

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) ha identificato in un uomo di ritorno da un viaggio in Asia un nuovo ceppo ricombinante del virus mpox, che mescola tratti del Clade Ib e del Clade IIb. 🔗 Leggi su Fanpage.it

