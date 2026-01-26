La Virtus ha ottenuto una vittoria importante a Cremona, battendo la squadra di casa al PalaRadi con il punteggio di 74-84. Questo risultato permette alla squadra di consolidare la sua posizione in cima alla classifica, confermando un momento positivo di forma e solidità. La partita si è dimostrata equilibrata, con i bianconeri che hanno mostrato determinazione e capacità di gestione del gioco.

Cremona, 26 gennaio 2026 – La Virtus vince e convince passando al PalaRadi di Cremona e conquistando un successo che la riporta in testa alla classifica. Nel posticipo valida per la 17^ giornata di serie A, la formazione di Dusko Ivanovic vendica la sconfitta dell’andata, l’unica fin qui subita al PalaDozza in campionato, e supera 74-84 la Vanoli. L’Olidata risponde Brescia si riprende la testa della classifica condivisa insieme ai lombardi. Per il confronto con la Vanoli, la Virtus deve rinunciare a Smailagic, Edwards e Jallow e si rivede in panchina ma non in campo Diarra. Ivanovic sorprende un po’ tutti con un quintetto che vede Vildoza, Alston Junior, Niang, Akele e il giovanissimo Matteo Accorsi subito in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus passa a Cremona: al PalaRadi i bianconeri si impongono per 74-84

Approfondimenti su Virtus Passaggi

Nel campionato di Volley A2, la Virtus Aversa ha perso 3-1 contro la Prisma La Cascina a Taranto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Virtus Passaggi

Argomenti discussi: Vanoli Cremona - Virtus Bologna, le curiosità e dove vederla | Serie A LBA 2025/26; Vanoli Cremona, coach Brotto: Affrontare la Virtus Bologna è affascinante e stimolante; Domani a Cremona la Virtus in una partita delicata; Vanoli cerca l'impresa: 'A Cremona per il bis contro la capolista Virtus'.

Virtus passa a Cremona: al PalaRadi i bianconeri si impongono per 74-84Nel posticipo valida per la 17^ giornata di serie A, la formazione di Dusko Ivanovic vendica la sconfitta dell’andata ... sport.quotidiano.net

Virtus wins in Cremona: the Bianconeri win 74-84 at PalaRadiIn the late match valid for the 17th day of Serie A, Dusko Ivanovic's team avenges the defeat of the first leg ... sport.quotidiano.net

#AthleticPalermo, stop a Barcellona: l’Igea Virtus passa 1-0 nonostante l’assedio nerorosa facebook

ESPUGNATA LA VIRTUS ARENA Niente da fare per Bologna: passa la Stella Rossa. Pioggia di triple per i serbi, che mettono in campo una prova da 16/35 da tre con sette in doppia cifra. Non basta il career-high di Diouf alla Virtus, che subisce un ko pes x.com