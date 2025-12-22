Cremona si sveglia tardi Al PalaRadi passa Derthona 71-76
Derthona espugna Cremona. La crisi della Vanoli Cremona prosegue e il ko interno contro Derthona (71-76) è un nuovo segnale d’allarme. Non tanto per il risultato in sé - i piemontesi restano una delle squadre più strutturate - ma per l’inerzia di una stagione che fatica a trovare continuità, identità e serenità. Contro la Bertram la Vanoli ha rincorso per larghi tratti, aggrappandosi all’energia di Willis e ai guizzi di Durham, ma restando troppo spesso alla mercé delle folate avversarie. La gestione dei momenti chiave è ancora il vero nodo: sotto di 16 nell’ultimo quarto, Cremona reagisce con orgoglio ma non con lucidità, fermandosi a un passo dalla rimonta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
