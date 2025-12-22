Bagno di Babbo Natale alla Scala dei Turchi torna l’appuntamento più folle e suggestivo delle feste

22 dic 2025

Natale con il costume da bagno alla Scala dei Turchi. Torna anche quest'anno uno degli appuntamenti più originali e spettacolari delle festività in provincia di Agrigento: il “Bagno di Babbo Natale” in programma il 25 dicembre a Realmonte.Il ritrovo è fissato alle 9.30 al Lounge Beach Scala dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

