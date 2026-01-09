Vasi distrutti a San Leone | nuova condanna per l’ex terrorista che imbrattò la Scala dei Turchi

Domenico Quaranta, ex terrorista di Favara, è stato condannato per il danneggiamento della Scala dei Turchi, ma assolto per il danneggiamento di Punta Bianca. I fatti risalgono a luglio, quando imbrattò la celebre scogliera di Realmonte. La vicenda ha suscitato attenzione per le implicazioni sulla tutela del patrimonio naturale e culturale della zona.

Domenico Quaranta, il cinquantenne di Favara, che nello scorso mese di luglio è stato condannato per il danneggiamento della Scala dei Turchi di Realmonte è stato assolto per il danneggiamento e il deturpamento della marna bianca di Punta Bianca. La sentenza di assoluzione è stata pronunciata dal.

