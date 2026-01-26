A Villachiara, nel Bresinese, le Guardie Venatorie del WWF e la Polizia Locale hanno fermato un bracconiere noto, sorpreso mentre utilizzava un fucile silenziato per abbattere specie protette. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla caccia illegale, che rappresenta una minaccia per la biodiversità locale. L’arresto sottolinea l’importanza di vigilanza costante e collaborazione tra enti per tutelare la natura.

Villachiara (Brescia), 26 gennaio 2026 – Le Guardie Venatorie Volontarie del WWF Italia – Nucleo di Brescia – e gli Agenti del Corpo di Polizia Locale Intercomunale Bassa Bresciana Occidentale nei giorni scorsi hanno colto sul fatto un bracconiere già noto per atti di bracconaggio, mentre esercitava attività di caccia illegale nelle campagne del Comune di Villachiara. La persona fermata, già arrestata due volte negli anni passati per porto di arma con matricola abrasa, era priva di licenza di porto di fucile e stava cacciando in giornata di silenzio venatorio, utilizzando richiami acustici vietati e abbattendo esemplari di avifauna protetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Villachiara, abbatte specie protette con fucile silenziato: fermato bracconiere

