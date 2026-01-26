Villa resta calmo durante le discussioni sul titolo dice Emery

Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, ha invitato alla calma durante le discussioni sul recente successo in Premier League contro il Newcastle. In un momento di grande fermento, Emery ha sottolineato l'importanza di mantenere lucidità e concentrazione, evidenziando l'obiettivo di proseguire con continuità e senza eccessivi entusiasmi. La squadra si prepara ora a affrontare le prossime sfide con determinazione e equilibrio.

2026-01-25 20:10:00 Il tecnico dell'Aston Villa, Unai Emery, ha invitato alla calma quando si parla della vittoria della sua squadra in Premier League dopo aver battuto il Newcastle. Villa è arrivata a pari punti con il Manchester City dopo una bella vittoria nel nord-est, ma Emery non si lascia trasportare. Ha detto: "La prossima settimana giocheremo contro il Brentford in casa. La settimana scorsa abbiamo perso e la scorsa settimana nessuno mi ha chiesto quali contendenti per il titolo.

Emery si rammarica di aver perso un’occasione per Villa dopo la faticosa sconfitta dell’Everton e dice che “non siamo i primi quattro contendenti”Unai Emery ha espresso rammarico per aver perso un’occasione importante per l’Aston Villa, a seguito della sconfitta contro l’Everton.

