Emery si rammarica di aver perso un’occasione per Villa dopo la faticosa sconfitta dell’Everton e dice che non siamo i primi quattro contendenti

Unai Emery ha espresso rammarico per aver perso un’occasione importante per l’Aston Villa, a seguito della sconfitta contro l’Everton. L’allenatore ha sottolineato che la squadra non si considera tra i primi quattro contendenti, evidenziando le difficoltà incontrate nel percorso verso le posizioni di vertice in Premier League.

2026-01-18 21:37:00 Il web non parla d’altro: Unai Emery ha ammesso che l’Aston Villa ha perso un’opportunità dopo non essere riuscita a guadagnare terreno sull’Arsenal in testa alla Premier League con una sconfitta interna per 1-0 contro l’Everton. Villa non è riuscita a capitalizzare i punti persi dai primi due Arsenal e Manchester City, con la sconfitta per gentile concessione del vincitore del secondo tempo di Thierno Barry che li ha visti non riuscire a ridurre il divario dietro i Gunners a quattro punti. È stata una prestazione deludente da parte della squadra di Emery, che è riuscita a evitare di andare in svantaggio nel primo tempo quando il primo gol di Jake O’Brien è stato controverso escluso prima che gli errori di Pau Torres ed Emiliano Martinez portassero l’Everton a passare in vantaggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Emery elogia il carattere dell’Aston Villa dopo che Rogers ha ispirato la vittoria in rimonta al West Ham

Unai Emery ha lodato il carattere dell'Aston Villa dopo la vittoria in rimonta contro il West Ham, evidenziando la capacità della squadra di reagire alle difficoltà. La partita, conclusa 3-2, testimonia la determinazione e la crescita del team sotto la sua gestione, dimostrando di saper affrontare con grinta e tenacia le sfide del campionato.

