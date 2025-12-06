Dopo un avvio di stagione difficile, l’Aston Villa si è trasformata in una vera protagonista della Premier League. Sotto la guida di Unai Emery, la squadra ha vinto nove delle ultime dieci partite (ha perso 2 a 0 contro il Liverpool il 1 novembre) e ora si trova a soli tre punti dall’Arsenal che proprio oggi ha battuto al 95?. La compagine di Birmingham sembra pronta a competere fino alla fine per il titolo. Ne parla il Daily Mail. L’Aston Villa può vincere la Premier League? L’analisi. Ecco cosa si legge sul Daily Mail: “L’Aston Villa è in piena corsa per il titolo. Una previsione del genere in estate sarebbe sembrata sorprendente, e lo è ancora di più considerando l’avvio di stagione degli uomini di Unai Emery. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’ennesima grande impresa di Emery: l’Aston Villa è in corsa per il titolo senza le risorse dei giganti della Premier