Vietato sedersi sulle gradinate a Monfalcone | in cento alla protesta

A Monfalcone, domenica 25 gennaio, si è svolta una protesta simbolica contro il divieto di sedersi sulle gradinate del porticciolo. In circa cento persone hanno partecipato all’iniziativa, che ha voluto evidenziare una richiesta di maggiore libertà di accesso e fruizione di questo spazio pubblico. L’evento ha attirato l’attenzione sulla questione del divieto e sull’importanza di preservare aree accessibili a tutti.

Il provvedimento sembra coinvolgere, come molti altri emanati dall’amministrazione in passato, le abitudini dei cittadini bengalesi. Alcuni cittadini si sono seduti per manifestare dissenso Una protesta simbolica contro il cartello “Vietato sedersi” al porticciolo di Monfalcone è andata in scena nella giornata di ieri, domenica 25 gennaio. Quasi un centinaio di persone, riporta Il Piccolo, si è seduta usando dei sacchi neri per non bagnarsi, in segno di ribellione alla disposizione comunale (che non ha altre indicazioni e non è stata annunciato da alcun atto amministrativo). Come ha dichiarato il sindaco Luca Fasan al Piccolo, la funzione del cartello sarebbe di evitare che i gradini vengano sporcati e avrebbe validità temporanea, fino alla prossima Pasqua.🔗 Leggi su Triesteprima.it

