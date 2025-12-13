Catanzaro-Avellino | il sole scende sulle gradinate il vento porta via i sogni biancoverdi

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un pomeriggio di fine stagione, lo stadio Ceravolo si anima con il calore dei tifosi e il crepuscolo che avvolge il campo. Il sole cala sulle gradinate, mentre il vento porta con sé l’odore di terra bagnata, accompagnando l’attesa di una partita che si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Al Ceravolo il sole scende sulle gradinate, il vento porta l’odore di campo bagnato e terra calpestata. Il Catanzaro piega l’Avellino di misura. Gol di Cisse al 52’: il pallone rotola lento, sfugge dalle mani di Daffara e finisce in rete. Non c’è rabbia negli spalti, solo il respiro caldo di chi. Avellinotoday.it

catanzaro avellino sole scendeAlle 12.30 il Catanzaro scende in campo a Modena per il "lunch match" dell'Immacolata - Prima sfida di quattro che impegneranno le Aquile fino al 27 dicembre, poi lunga pausa invernale ... rainews.it

Avellino, colpo in attacco: dal Catanzaro arriva Biasci a titolo definitivo - Come si apprende dal sito della Lega Serie B, la punta classe '94 arriva a titolo definitivo dal Catanzaro. tuttomercatoweb.com

catanzaro avellino il sole scende sulle gradinate il vento porta via i sogni biancoverdi

© Avellinotoday.it - Catanzaro-Avellino: il sole scende sulle gradinate, il vento porta via i sogni biancoverdi

#catania #tifoso #scherzo amici di palermo rincorrono amico di Monreale

Video #catania #tifoso #scherzo amici di palermo rincorrono amico di Monreale