cento scatti di poliziotte per dire no alla violenza sulle donne

Bologna, 25 novembre 2025 – Cento poliziotte. Cento foto in bianco e nero. E un unico messaggio: «No alla violenza sulle donne». È l’iniziativa che, per questo 25 novembre, ha messo in campo il Sap di Bologna, coinvolgendo agenti, dirigenti e funzionarie di polizia, che hanno voluto regalare un loro scatto alla causa. Giornata contro la violenza sulle donne, la cerimonia in Comune e le parole del sindaco Matteo Lepore "La ricorrenza del 25 novembre rappresenta un momento fondamentale per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su un fenomeno ancora drammaticamente diffuso nel nostro Paese – spiega il segretario Tonino Guglielmi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

