VIDEO Il sindaco Bandecchi guida la protesta dei ternani per il nuovo ospedale

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha partecipato alla manifestazione dei cittadini per richiedere l’attenzione sulle esigenze relative al nuovo ospedale. L’evento ha visto coinvolti numerosi residenti interessati a migliorare i servizi sanitari della città, sottolineando l’importanza di un’infrastruttura adeguata per la comunità locale. La protesta rappresenta un momento di confronto tra cittadini e amministrazione sulla realizzazione di un ospedale funzionale e accessibile.

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha guidato la protesta dei ternani per il nuovo ospedale cittadino. Per dioci giorni davanti a Palazzo Donini ci sarà un gazebo per sollecitare la Regione Umbria a prendere in mano il fascicolo del nuovo ospedale.

