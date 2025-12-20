Nuovo ospedale Stefano Bandecchi | Nessuna decisione concreta La politica regionale sta tradendo i cittadini ternani

Ciò che è stato detto oggi era già stato comunicato al Sindaco e Presidente della Provincia di Terni nel mese di agosto. Non ci sono novità; la cosa peggiore, però, è che oggi emergono delle certezze: è evidente la piena confusione della Regione e dell'assessore alla Sanità nonché Presidente.

Ospedale Terni, Bandecchi ‘caccia’ Proietti dal consiglio: «Sgarbo». Presidente: «Mantenuto la promessa» - Di nuovo tensioni tra il Comune di Terni e la Regione Umbria, questa volta a proposito del nuovo ospedale della città. umbria24.it

Bandecchi attacca la Regione: «Rapporti istituzionali disgustosi. Sullo stadio-clinica la responsabilità è loro» - Stefano Bandecchi, in veste di sindaco di Terni, è intervenuto in conferenza stampa affrontando in modo diretto e critico il rapporto istituzionale con la Regione Umbria e le ricadute sulla vicenda de ... ternananews.it

