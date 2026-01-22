Nuovo ospedale Stefano Bandecchi chiama all’appello i ternani | Venite con noi al sit-in a Perugia

Il sindaco e presidente della Provincia di Terni, Stefano Bandecchi, invita i cittadini ternani a partecipare al sit-in a Perugia per sostenere il nuovo ospedale. L'evento, già autorizzato da Alternativa Popolare, rappresenta un’occasione per esprimere il proprio sostegno e sensibilizzare le istituzioni sulla realizzazione della struttura sanitaria. L’appello è rivolto a tutti coloro che desiderano contribuire a promuovere un servizio essenziale per il territorio.

“Venite con noi a Perugia per il nostro ospedale”. Il sindaco e presidente della Provincia di Terni, Stefano Bandecchi, chiama all’appello in vista del sit-in annunciato nei giorni scorsi e per il quale “Alternativa popolare ha già i permessi”.Dal 26 gennaio al 6 febbraio è in programma questo.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Nuovo ospedale, Stefano Bandecchi: “Nessuna decisione concreta. La politica regionale sta tradendo i cittadini ternani”

Terni, Stefano Bandecchi: "Sul nuovo ospedale la Regione ci prende in giro". Ternana: "Con i Rizzo rapporti di m****"Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, torna a far sentire la propria voce con dichiarazioni critiche rivolte alla Regione e alla gestione della Ternana calcio.

